Nesine 2. Lig'de 14. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 9 müsabakayla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Nesine 2. Lig'de 14. hafta 9 müsabakayla sona erdi. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta Fethiyespor Ekinciler İskenderunspor'u 5-0, Güzide Gebzespor Adana Demirspor'u 7-2 yendi; 12 Bingölspor ise Ankara Demirspor'a 1-5 yenildi.
Nesine 2. Lig'de 14. hafta 9 müsabakayla sona erdi.
Sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon FK-Kırklarelispor: 2-0
Adana 01 FK-Kütahyaspor: 2-3
12 Bingölspor- Ankara Demirspor: 1-5
Fethiyespor-Ekinciler İskenderunspor: 5-0
MKE Ankaragücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-5
Beyaz Grup:
Seza Çimento Elazığspor-68 Aksaray Belediyespor: 5-1
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Muşspor: 1-3
Efor Çay Erbaaspor-Menemen FK: 2-1
Güzide Gebzespor-Adana Demirspor: 7-2
Kaynak: AA