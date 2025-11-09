Nesine 2. Lig'de 12. Hafta Maç Sonuçları
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. hafta geride kaldı. 7 maç sonunda sonuçlar belirlendi. Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Muşspor'u 2-0 mağlup etti. Diğer maçlarda ise dikkat çekici sonuçlar alındı.
Nesine 2. Lig'de 12. hafta, yapılan 7 maçla sona erdi.
Ligde tamamı Kırmızı Grup'ta yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Muşspor: 2-0
KCT 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-2
Ankara Demirspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 4-0
Fethiyespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Mardin 1969 Spor-Menemen FK: 2-1
Güzide Gebzespor-Bursaspor: 4-1
Somaspor-Isbaş Isparta 32: 1-1
