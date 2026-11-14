Nesine 2. Lig'de 11. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 17 maçla sona erdi

Nesine 2. Lig'de 11. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 17 maçla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolda Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 11. hafta müsabakaları, oynanan 17 karşılaşmayla sona erdi. Haftanın maçlarında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor GMG Kastamonuspor'u 6-1, Sebatspor Adana Demirspor'u 5-1 yendi.
Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 11. hafta mücadelesi, yapılan 17 karşılaşmayla sona erdi.
Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Adana 01 FK-KCT 1461 Trabzon FK: 3-0
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Fethiyespor: 5-1
Ekinciler İskenderunspor-Karacabey Belediyespor: 0-1
Kütahyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Kırklarelispor-Sultan Su İnegölspor: 1-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Serikspor: 1-1
Erzincan Futbol Yatırımları-12 Bingölspor: 1-0
Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 1-2
Beyaz Grup
Ankaraspor-Aliağa Futbol: 1-1
Muşspor-Güzide Gebzespor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-6
Efor Çay Erbaaspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-0
Sebatspor-Adana Demirspor: 5-1
İnegöl Kafkasspor-Çorluspor 1947: 0-0
68 Aksaray Belediyespor-Hatayspor: 4-1
Somaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 1-2
Menemen FK-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 0-4