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Nesine 2. Lig'de 11. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 17 maçla sona erdi

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Futbolda Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 11. hafta müsabakaları, oynanan 17 karşılaşmayla sona erdi. Haftanın maçlarında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor GMG Kastamonuspor'u 6-1, Sebatspor Adana Demirspor'u 5-1 yendi.

Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 11. hafta mücadelesi, yapılan 17 karşılaşmayla sona erdi.

Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Adana 01 FK-KCT 1461 Trabzon FK: 3-0

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Fethiyespor: 5-1

Ekinciler İskenderunspor-Karacabey Belediyespor: 0-1

Kütahyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Kırklarelispor-Sultan Su İnegölspor: 1-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Serikspor: 1-1

Erzincan Futbol Yatırımları-12 Bingölspor: 1-0

Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 1-2

Beyaz Grup

Ankaraspor-Aliağa Futbol: 1-1

Muşspor-Güzide Gebzespor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-6

Efor Çay Erbaaspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-0

Sebatspor-Adana Demirspor: 5-1

İnegöl Kafkasspor-Çorluspor 1947: 0-0

68 Aksaray Belediyespor-Hatayspor: 4-1

Somaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 1-2

Menemen FK-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 0-4

Kaynak: AA
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