Nesine 2. Lig 3. Haftası Tamamlandı
Nesine 2. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları sona erdi. Kırmızı ve Beyaz Grup'taki maçların sonuçları belli oldu. Öne çıkan takımlar arasında Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Mardin 1969 Spor, Menemen FK ve MKE Ankaragücü yer aldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-0
Somaspor- Mardin 1969 Spor : 0-4
Muşspor-Ankara Demirspor: 1-1
Yeni Malatyaspor-Güzide Gebzespor: 1-4
Adanaspor- Menemen FK: 0-5
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Aliağa Futbol-Fethiyespor: 3-0
Isbaş Isparta 32 SK-Granny's Waffles Kırklarelispor: 5-1
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: 0-1
Beyaz Grup:
GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Adana 01 FK: 0-0
Altınordu-Anagold 24Erzincanspor: 0-1
Batman Petrolspor-İskenderunspor: 2-0
Karacabey Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-2
Karaman FK-Sultan Su İnegölspor: 0-2
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Kepezspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Seza Çimento Elazığspor: 1-4
Muğlaspor-Beykoz Anadoluspor: 0-0