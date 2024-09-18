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Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı Öğrencilerle Buluştu

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Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, Gölbaşı'ndaki eğitim kurumlarından okul öğrencileriyle bir araya geldi. Kulüp başkanı Mirkan Aydın, takımın başarı hedeflerini ve altyapıya verdikleri önemi dile getirdi. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilen etkinlikte, takımın bu sezonki hedefleri açıklandı.

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, Gölbaşı'nda bulunan eğitim kurumlarında okul öğrencileriyle bir araya geldi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Sydney Wolloce, Lauren Scherf, Jaime Nared, Kübra Yaylacı, Rojin Yolcu, Merve Arı, Elif Çayır, Sevgi Tonguç, Başak Altunbey, Şeyma Yılık ve Zeynep Duru Acar, öğrencilerle buluştu.

Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın yaptığı konuşmada 8 sene önce kadro oluşturup bölgesel ligden başladıklarını hatırlatarak "Şu anda Süper Lig'de 6. yılımızı geçiriyoruz. Çok büyük bütçeli Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar bizim rakibimiz, şu anda Süper Lig'in en mütevazi bütçesine sahip kulüp biziz. Türkiye'nin en çalışkan öğrencileri bizim okullarımızda hep bundan örnek alıyoruz, enerji alıyoruz, sizlerin bu enerjisiyle Türkiye'nin en çok çalışan, en güzel basketbol oynayan takımımı sizler için kurduk. İnşallah size bu sene kupa armağan edeceğiz." dedi.

Mirkan Aydın, genç antrenör Efe Güven'i takımın başına getirdiklerini de ifade ederek "Türkiye'nin tek okul takımıyız, Efe hoca da çok disiplinli ve hırslı bir antrenör, alt yapımıza çok önem veriyoruz, bu sene 4 sporcumuz bizim okullarımızdan yetişen hatta liselerimizde okuyan öğrencilerimiz. Bu misyonun yaşaması gerekiyordu, bu inançla başladık. Oldukça milli sporcumuz da var, bu sene amacımız ligi ilk 4'te bitirebilmek, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Merve Uygül de iki yıllık aradan sonra evine dönmüş gibi hissettiğini dile getirdi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Nesibe Aydın ise akademik başarıyla sanatsal ve sportif faaliyetleri yoğurarak başarıya ulaşmak hedefiyle bu okulları açtıklarını söyledi.

Nesibe Aydın, bilimle ve akademik çalışmayla ön planda olan okullarının sporla da ön plana çıkmasından gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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