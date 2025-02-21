MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil

34 ilde eğitime kar molası
Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız

Zelenskiy daha fazla dayanamadı, Trump'ın isteğine boyun eğdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti

Sırp lider berberini bakın kime benzetti! Erdoğan çok yakından biliyor

Neredeyse maç iptal oluyordu: Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş

Neredeyse maç iptal oluyordu: Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht-Fenerbahçe maçının 15 dakika boyunca durmasına neden olan tribündeki skandal olayın görüntülerine ulaşıldı. Belçikalı bir holiganın Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövdüğü görüldü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk oldu. Müsabaka, Belçikalı taraftarların bulunduğu tribünde Fenerbahçeli taraftara yapılan salıdırı nedeniyle 15 dakikada durdu. Maçın iptal olmasına bile sebep olabilecek görüntüler ortaya çıktı.

ÖLDÜRESİNE YUMRUKLAŞMIŞLAR

Fenerbahçe, 4. dakikada En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçerken Belçikalı taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcu Bright Osayi Samuel'e yönelik ırkçı davranışlar sergiledi. Anderlecht taraftarları, bu duruma tepki gösteren Fenerbahçeli bir taraftara saldırdı. Ortaya çıkan görüntülerde sarı-lacivertli taraftarın adeta öldüresiye yumruklandığı görüldü.

Neredeyse maç iptal oluyordu: Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş

7. DAKİKADA DURDU, 15 DAKİKA SONRA YENİDEN BAŞLADI

Bu gelişmenin üzerine karşılaşmanın hakemi Schaerer, maçı durdurdu ve futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti. Yaklaşık 15 dakika ara verilen maç, daha sonra kaldığı yerden yeniden başladı.

Neredeyse maç iptal oluyordu: Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş

FENERBAHÇELİ TARAFTAR DEPLASMAN TRİBÜNÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Tribünde saldırıya uğrayan Fenerbahçe taraftarı, statta sarı-lacivertli taraftarlarının yer aldığı deplasman tribününe çıkarıldı. Söz konusu taraftarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Neredeyse maç iptal oluyordu: Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş

STADYUMDA UYARI YAPILDI

Öte yandan stadyumda yapılan anonsta Anderlechtli taraftarlara yönelik, skorborda yansıtılan mesajda 'Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın.' ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İrfan Can'dan akıl almaz hata
img

Galatasaray Avrupa'ya veda etti!
img

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Canını kurtarmak için böyle yardım istedi! Küçücük çocuğa bile acımadı
TFF, Galatasaray Avrupa'dan elenir elenmez paylaşım yaptı

TFF'den Galatasaray elenir elenmez paylaşım geldi!
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!
MHP lideri Bahçeli'den 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'

Dinlenme sürecindeki Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.