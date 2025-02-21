Neredeyse maç iptal oluyordu: Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk oldu. Müsabaka, Belçikalı taraftarların bulunduğu tribünde Fenerbahçeli taraftara yapılan salıdırı nedeniyle 15 dakikada durdu. Maçın iptal olmasına bile sebep olabilecek görüntüler ortaya çıktı.

ÖLDÜRESİNE YUMRUKLAŞMIŞLAR

Fenerbahçe, 4. dakikada En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçerken Belçikalı taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcu Bright Osayi Samuel'e yönelik ırkçı davranışlar sergiledi. Anderlecht taraftarları, bu duruma tepki gösteren Fenerbahçeli bir taraftara saldırdı. Ortaya çıkan görüntülerde sarı-lacivertli taraftarın adeta öldüresiye yumruklandığı görüldü.

7. DAKİKADA DURDU, 15 DAKİKA SONRA YENİDEN BAŞLADI

Bu gelişmenin üzerine karşılaşmanın hakemi Schaerer, maçı durdurdu ve futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti. Yaklaşık 15 dakika ara verilen maç, daha sonra kaldığı yerden yeniden başladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTAR DEPLASMAN TRİBÜNÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Tribünde saldırıya uğrayan Fenerbahçe taraftarı, statta sarı-lacivertli taraftarlarının yer aldığı deplasman tribününe çıkarıldı. Söz konusu taraftarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

STADYUMDA UYARI YAPILDI

Öte yandan stadyumda yapılan anonsta Anderlechtli taraftarlara yönelik, skorborda yansıtılan mesajda 'Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın.' ifadeleri kullanıldı.