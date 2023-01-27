Herkes rekor transfer Ndayishimiye'nin 3 yıl önce belediye otobüsünde çekilen fotoğrafını konuşuyor

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Başakşehir'den 16 milyon euroya Fransız temsilcisi Nice'e transfer olarak gündeme gelen yıldız futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin 2020 yılında çekildiği iddia edilen bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Futbolcunun, 2020 yılında Malatyaspor forması giydiği dönemde belediye otobüsüne bindiği öne sürüldü.

2019-2020 sezonunun başında 45 bin euroya transfer olduğu Yeni Malatyaspor'da göstermiş olduğu başarısıyla 2020-2021 yılında 2.15 milyon euroya Başakşehir'e transfer olarak adından söz ettiren Burundili futbolcunun belediye otobüsündeki fotoğrafını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BAŞAKŞEHİR'DE KÜLLERİNDEN DOĞDU

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 7 gol 1 asist üreten 24 yaşındaki Burundili oyuncu, savunmanın ortasında ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Başarılı oyuncunun Türkiye macerası 2 yıl önce Aigle Noir FC de Makamba'dan Yeni Malatyaspor'a sadece 45 bin euroya transfer olmasıyla başlamıştı. Başakşehir 1 yıl sonra Ndayishimiye'yi 2.15 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım;