Nereden nereye! Hakim Ziyech ortada kaldı

Güncelleme:
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech'in macerası sadece 4 ay sürdü. Faslı yıldız, bekleneni veremeyince sözleşmesi feshedildi ve şu anda kulüpsüz durumda.

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech'in macerası sadece 4 ay sürdü. Faslı yıldız şu anda kulüpsüz kaldı ve geleceği büyük merak konusu.

KATAR MACERASI KISA SÜRDÜ

Geçen sezonun ikinci yarısında Al-Duhail forması giyen Hakim Ziyech, bekleneni veremedi ve sözleşmesi feshedildi. Galatasaray'dan ayrılışı sonrası yaşadığı bu ikinci hayal kırıklığı, deneyimli futbolcunun kariyerinde büyük bir gerileme olarak yorumlandı.

SÜPER LİG İDDİALARI VARDI

Ziyech'in adı sık sık Süper Lig kulüpleriyle anılsa da henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlanmadı. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla Faslı yıldız için seçenekler iyice daraldı.

Statü olarak boşta bulunan Ziyech'in kısa süre içinde Suudi Arabistan veya Körfez ülkelerinden birine transfer olmaması halinde kariyeri belirsizliğe sürüklenecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

kazandığı para ona 100 sene yeter.. dert edilecek bir şey yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
