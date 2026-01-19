Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın 1993 yılında modellik yaptığına dair bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, Guardiola'nın genç ve saçlı hali yer alıyor. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.
- Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 1993 yılında modellik yaptığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.
- Videoda Guardiola'nın genç, saçlı ve bugünkü görüntüsünden farklı bir hali yer alıyor.
- Görüntüler Guardiola'nın Barcelona'da futbolculuk kariyerine devam ettiği döneme denk geliyor.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 1993 yılında modellik yaptığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Videoda, Guardiola'nın genç ve saçlı hali futbolseverlerin dikkatini çekti.
GUARDIOLA'NIN 1993 YILINA AİT VİDEOSU VİRAL OLDU
Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'ya ait eski bir video sosyal medyada hızla yayıldı. 1993 yılında modellik yaptığı belirtilen görüntülerde, Guardiola'nın bugünkü görüntüsünden oldukça farklı, genç ve saçlı hali yer aldı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı. Kullanıcılar, Guardiola'nın yıllar içindeki değişimine dikkat çekerken görüntüler yorum yağmuruna tutuldu.
FUTBOLCULUK DÖNEMİNE NOSTALJİK BAKIŞ
Barcelona'da futbolculuk kariyerine devam ettiği döneme denk gelen videonun, Guardiola'nın saha dışındaki yönünü de ortaya koyduğu yorumları yapıldı. Genç Guardiola'nın özgüvenli tavırları ve tarzı dikkat çekti.