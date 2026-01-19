Haberler

Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor Haber Videosunu İzle
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın 1993 yılında modellik yaptığına dair bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, Guardiola'nın genç ve saçlı hali yer alıyor. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.

  • Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 1993 yılında modellik yaptığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.
  • Videoda Guardiola'nın genç, saçlı ve bugünkü görüntüsünden farklı bir hali yer alıyor.
  • Görüntüler Guardiola'nın Barcelona'da futbolculuk kariyerine devam ettiği döneme denk geliyor.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 1993 yılında modellik yaptığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Videoda, Guardiola'nın genç ve saçlı hali futbolseverlerin dikkatini çekti.

Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

GUARDIOLA'NIN 1993 YILINA AİT VİDEOSU VİRAL OLDU

Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'ya ait eski bir video sosyal medyada hızla yayıldı. 1993 yılında modellik yaptığı belirtilen görüntülerde, Guardiola'nın bugünkü görüntüsünden oldukça farklı, genç ve saçlı hali yer aldı.

Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı. Kullanıcılar, Guardiola'nın yıllar içindeki değişimine dikkat çekerken görüntüler yorum yağmuruna tutuldu.

Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

FUTBOLCULUK DÖNEMİNE NOSTALJİK BAKIŞ

Barcelona'da futbolculuk kariyerine devam ettiği döneme denk gelen videonun, Guardiola'nın saha dışındaki yönünü de ortaya koyduğu yorumları yapıldı. Genç Guardiola'nın özgüvenli tavırları ve tarzı dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ADAM GİBİ ADAM AMA FİLİSTİNİN YANINDA

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL