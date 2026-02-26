Haberler

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig'de top koşturuyor

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig'de top koşturuyor
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig'de top koşturuyor
Güncelleme:
Bir zamanlar Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen ve toplam 84 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Douglas Costa, şu an İtalya 4. Ligi'nde mücadele ediyor. 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ara transfer döneminde Chievo Verona'ya transfer oldu. Bu durum, futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Bir dönem Bayern Münih, Juventus ve Shakhtar Donetsk gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Douglas Costa'nın kariyerindeki son durak dikkat çekti.

Kariyeri boyunca toplam 84 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Brezilyalı futbolcu, şu anda İtalya 4. Ligi'nde mücadele ediyor.

CHIEVO VERONA'YA İMZA ATTI

35 yaşındaki Douglas Costa, ara transfer döneminde Chievo Verona'ya transfer oldu. Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi sahnesinde boy gösteren yıldız ismin alt ligde forma giymesi futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
