Neom SC, Barış Alper için çıtayı yükseltti! İşte yeni dev teklif
Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için teklifini 30+5 milyon euro'ya çıkarttı. Galatasaray'ın oyuncu tarafı görüşmelerde bulunduğu ve teklifi reddetmeyi düşündüğü belirtildi.
Adı Suudi Arabistan ekibi Neom SC ile anılan Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
NEOM SC TEKLİFİNİ ARTIRDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Daha önce Barış Alper için 30 milyon euro teklif eden Neom SC, Barış Alper Yılmaz için rekor bir hamle yaparak teklifini 30+5 milyon euro'ya yükseltti.
GALATASARAY REDDETMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Haberde, Galatasaray ile oyuncu tarafının görüşmelerde bulunduğu belirtilirken, Sarı-kırmızılıların geri adım atmacağı ve teklifi reddetmeyi düşündüğü ifade edildi.
RAKAMLARI
Galatasaray'da sezona hızlı bir giriş yapan 25 yaşındaki oyuncu, 2 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.