Nenad Bjelica, Trabzonspor'u neden seçtiğini açık açık söyledi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, ilk maçı olan Sivasspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı yatığı konuşmada, "birçok takımdan teklif aldım. Ancak bana en net şekilde gelen ve bütün planlarını neyi, nasıl yapacağını anlatan kulüp Trabzonspor oldu." ifadelerine yer verdi.

Spor Toto süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşma öncesinde bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

"20 HAZIR OYUNCU İLE BURAYA GELDİK"

Bjelica yaptığı açıklamada, "Bizim çok yarışmacı grubumuz var. Bugün 20 hazır oyuncu ile buraya geldik. Sahaya çıkıp, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu sıcak karşılama için herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir 2 gün geçirdik. Geldiğimizde çok fazla zamanımız yoktu. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Bugün bakalım maçta neler olacak bakalım hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"NEYİ, NASIL YAPACAĞIMI ANLATAN KULÜP TARBZONSPOR OLDU"

Öte yandan bordo-mavilileri neden seçtiğini belirten Hırvat teknik adam, "7.5 aylık geçen süreçte birçok takımdan teklif aldım. Ancak bana en net şekilde gelen ve bütün planlarını neyi, nasıl yapacağını anlatan kulüp Trabzonspor oldu. Konuştuğumuz başka kulüpler oldu. Trabzonspor'u tercih etme sebeplerimden biri, İstanbul'daki büyük takımlardan sonra Türkiye'de en çok kupa kazanmış bir takım. Büyük başarılara imza atmış, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi." şeklinde konuştu.