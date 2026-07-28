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Nelson Semedo: "Rakibimiz, karşısında çok tutkulu, kazanmayı ve bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecek"

Nelson Semedo: 'Rakibimiz, karşısında çok tutkulu, kazanmayı ve bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecek'
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Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Rakibimiz, karşısında çok tutkulu, kazanmayı ve bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecek" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Rakibimiz, karşısında çok tutkulu, kazanmayı ve bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecek" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Müsabaka öncesine sarı-lacivertli takımın Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, maçın oynanacağı Zabrze Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Rakibimiz, karşısında çok tutkulu, kazanmayı ve bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecek"

Maçla ilgili görüşlerini aktaran Semedo, "Yarın zorlu bir maç bekliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Onlar yarın evlerinde, taraftarları önünde oynayacaklar ama bizden şunları bekleyebilirler ki, karşılarında çok tutkulu, kazanmayı ve bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Bence iki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Duyduğuma göre taraftarları bu stadyumda güzel bir atmosfer oluşturuyormuş. Dolayısıyla maçı oynamak için sabırsızlanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Her zaman sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum"

Rakip takım antrenörünün kendisi hakkındaki görüşleriyle ilgili soruya Semedo, "Bunları duymak çok güzel. Kendisine sözleri için çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazın kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini biliyoruz. Takımım için hazırım. Yarın da hazır olacağım" yanıtını verdi.

"Üçüncü bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum"

Gornik Zabrze'yle oynanan ilk karşılaşmadaki hücum katkısının hatırlatılması üzerine Semedo, "Umarım bu şekilde devam edecek. Bizler açısından güzel bir maçtı. Bu, üzerinde çalıştığım bir şey. Ben de üçüncü bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Ama hala çok daha fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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