Topu ayağına her aldığında taraftar ayağa kalkıyor! İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları gündem oldu

Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, etkili performansıyla taraftarı mest etti. Başarılı oyununu bir de gol ile süsleyen 23 yaşındaki futbolcu sosyal medyada gündem oldu.