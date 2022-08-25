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Topu ayağına her aldığında taraftar ayağa kalkıyor! İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları gündem oldu

Spor Haberleri

Topu ayağına her aldığında taraftar ayağa kalkıyor! İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları gündem oldu

Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, etkili performansıyla taraftarı mest etti. Başarılı oyununu bir de gol ile süsleyen 23 yaşındaki futbolcu sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Avusturya'da 2-0 kazandığı maçın rövanşında Austria Wien'i Ülker Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında İsmail Yüksek'in golüyle öne geçen sarı-lacivertlilerde, genç futbolcu performansıyla öne çıkan isim oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

12. dakikada İsmail Yüksek'in uzak mesafeden çektiği şutta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. Takımını 1-0 öne geçiren 23 yaşındaki futbolcu, başarılı top kapmaları ve hücuma verdiği destek ile de taraftarını mest etti. İsmail Yüksek ile ilgili sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

Topu ayağına her aldığında taraftar ayağa kalkıyor! İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları gündem oldu

Topu ayağına her aldığında taraftar ayağa kalkıyor! İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları gündem oldu

Topu ayağına her aldığında taraftar ayağa kalkıyor! İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları gündem oldu

Topu ayağına her aldığında taraftar ayağa kalkıyor! İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları gündem oldu

Topu ayağına her aldığında taraftar ayağa kalkıyor! İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları gündem oldu

Topu ayağına her aldığında taraftar ayağa kalkıyor! İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları gündem oldu

Haberler.com - Spor

İsmail Yüksek Fenerbahçe Spor Haberler

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