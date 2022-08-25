Topu ayağına her aldığında taraftar ayağa kalkıyor! İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları gündem oldu
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Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, etkili performansıyla taraftarı mest etti. Başarılı oyununu bir de gol ile süsleyen 23 yaşındaki futbolcu sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe, Avusturya'da 2-0 kazandığı maçın rövanşında Austria Wien'i Ülker Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında İsmail Yüksek'in golüyle öne geçen sarı-lacivertlilerde, genç futbolcu performansıyla öne çıkan isim oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
12. dakikada İsmail Yüksek'in uzak mesafeden çektiği şutta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. Takımını 1-0 öne geçiren 23 yaşındaki futbolcu, başarılı top kapmaları ve hücuma verdiği destek ile de taraftarını mest etti. İsmail Yüksek ile ilgili sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.