Neftçi Bakü, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor'un Kamerunlu eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu.

1+1 YILLIK İMZA

Vincent Aboubakar, Azerbaycan'ın köklü kulübü Neftçi Bakü'ye resmen imzayı attı. 33 yaşındaki tecrübeli forvet, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Yıldız oyuncu için geride bıraktığımız günlerde havalimanında coşkulu bir karşılama yapılmıştı. Aboubakar, attığı imza sonrası Azerbaycan'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Son olarak geride kalan sezonda Atakaş Hatayspor formasıyla mücadele eden Kamerunlu yıldız, çıktığı 28 lig maçında 8 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.