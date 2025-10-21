Haberler

Neftçi Bakü, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı

Neftçi Bakü, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Neftçi Bakü, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı
Haber Videosu

Türkiye'de Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor formaları giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'ye 1+1 yıllığına imza attı.

Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor'un Kamerunlu eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu.

1+1 YILLIK İMZA

Vincent Aboubakar, Azerbaycan'ın köklü kulübü Neftçi Bakü'ye resmen imzayı attı. 33 yaşındaki tecrübeli forvet, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Yıldız oyuncu için geride bıraktığımız günlerde havalimanında coşkulu bir karşılama yapılmıştı. Aboubakar, attığı imza sonrası Azerbaycan'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Son olarak geride kalan sezonda Atakaş Hatayspor formasıyla mücadele eden Kamerunlu yıldız, çıktığı 28 lig maçında 8 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakam bomba: Matematik hesabıdır
Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Talisca'dan ayrılık iddialarına jet hızında cevap

Talisca'dan bomba paylaşım
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Kaptanlar neden değişti? Serdal Adalı merak edilen soruyu yanıtladı

Kaptanlar neden değişti? Merak edilen soruyu yanıtladı
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.