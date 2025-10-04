Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, zorlu derbide karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN

10. dakikada Cerny'nin sağ taratan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ DERBİDE ÖNE GEÇTİ

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas içinde topu tamamlayan Abraham, ağları sarstı.

SINGO OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da zorlu derbi maçında sakatlanan Fildişili sağ bek oyuncusu Wilfried Singo, 25. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

34. dakikada Galatasaray, Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Cerny'nin pasında savunmanın arkasına sarkarak büyük bir boşluk yakalayan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rafa Silva, ceza yayı önünde Sanchez'in arkadan müdahalesiyle yerde kalırken hakem Yasin Kol, bu pozisyon sonrasında Sanchez'e bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

İLKAY GÜNDOĞAN SKORA DENGEYİ GETİRDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray, 55. dakikada İlkay Gündoğan ile skora denge getirdi. Mert Günok'un pasında topu alan Ndidi'ye ön alan baskısını iyi yapan Torreira, topu İlkay'a verdi. Kaleciyle karşı karşıya durumda olan İlkay, Mert'in yanından topu ağlara yolladı.

DERBİDE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve derbide her iki takımda puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 22'ye, Beşiktaş ise 1 maç eksiğiyle 13'e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek. Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.