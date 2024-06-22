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Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri

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Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını kazanan A Milli Takım, bu akşam saat 19.00'da Portekiz ile karşılaşacak. Büyük heyecana sahne olacak mücadelenin muhtemel ilk 11'lerini sizin için derledik...

EURO 2024'e ilk maçına galibiyetle başlayan A Milli Takım'da gözler Portekiz karşılaşmasına çevrildi. Türkiye, tarihinde Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyet elde edemezken bir ilke imza atmak istiyor.

KAZANIRSAK TUR ATLIYORUZ

Dev mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetirken yardımcılıklarını ise Stefan Lupp Marco Achmüller üstlenecek. Ay-yıldızlı temsilcimiz F Grubu'nu ilk iki sırada tamamlaması durumunda son 16 turuna yükselecek. Montella yönetimindeki Milliler, Portekiz karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda üst turda mücadele etmeye hak kazanacak. İki takım arasındaki son karşılaşma 2022 yılında oynanırken Portekiz mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Silva, Leao, Ronaldo.

MİLLİ TAKIM'IN RESMİ MAÇLARDA GALİBİYETİ YOK

A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti. Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Milli Takım Portekiz Türkiye Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (9)

AYHAN BAYRAK:

Allah’ın izniyle inşallah kazanacağız haydi TÜRKİYE

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NediyonDegisik:

hep kazaniyoz zaten hep birinci biziz dunya sampiyonu da olduk avrupa sampiyonu da bizi kimse yenemez tum takimlar icin dusundugumuz bu gercekte :DDDDDDD soylemiyim

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AYHAN BAYRAK:

Sen ne içtin değişik dikkat et kendine

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Hakan Sivri:

Almanyada yasiyorum Kalbim Canim Türkiyem icin Atiyor,insallah Allahin Izniyle maci biz kazanacaz Türkiye Türkiye Türkiye :))

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NediyonDegisik:

Allahin izni ile kaybedicez :D

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Muhammed Aydın:

Aman arda olsunda

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Salih Yıldız:

Ezer geçeriz, portekiz de kimmiş. Kralı gelsin.

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Mustafa Kaya:

bosuna bakmayın kötü bir türkiye ilk macta ikinci mac en az 3yeriz inanın buna idaaa oynayanlara portekiz 2bucuk üst

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Ugur Eroglu:

5/0 yeniliriz Gürcistan’ı zar zor yenen takım Portekiz’den 5 yer 1 atar net

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