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Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Karadağ maçının muhtemel 11'leri

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A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı konuk edecek. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve TV 8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

GRUPTA LİDERİZ

Türkiye, grupta oynadığı ilk iki maç sonucunda 4 puanla lider durumda. Karadağ ise henüz puan alamadı. Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu. Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor. Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Galler karşı karşıya gelecek.

3 İSİM KADRODA YOK

A Milli Takım'ın bu akşam oynayacağı Karadağ maçının 23 kişilik maç kadrosu belli oldu. Berke Özer, Atakan Karazor ve Ahmed Kutucu Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın kararıyla 23 kişilik maç kadrosuna dahil edilmediler.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye; Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Barış Alper.

Karadağ; Mijatovic, Marusic, Rubezic, Sipcic, Vukcevic, Brnovic, Jovovic, Camaj, Jovetic, Krstovic, Mugosa.

Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Karadağ maçının muhtemel 11'leri
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi Karadağ Türkiye Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Volkan Cetin:

Orkun ile Hakan ikisi bir arada olmaz gerisi iyi kadro

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Furkan Koçlar:

Hoca'nın Abdülkerim ısrarını asla anlamıyorum. Ve tek iyi oyunumuzu forvetle oynadık. Gidip yine saçma sapan taktiklerine devam ediyor hoca. HOCAAAA SEMİH'İ İLK 11'E AL BİZE FORVET LAZIM!

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