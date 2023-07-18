Üye Girişi
Haberler

Nefesler tutuldu! İşte 3 büyüklerin yeni sezon fikstürü

Spor Haberleri

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaşacağı takımlar ve maç haftaları belli oldu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. Ligin devleri olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaçıncı haftada hangi takımla karşılaşacağı da belli oldu.

FENERBAHÇE SAHASINDA BAŞLAYACAK

Trendyol Süper Ligi'n ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep'i konuk edecekken Galatasaray Kayserispor deplasmanına Beşiktaş ise, Karagümrük deplasmanında mücadele edecek.

İşte 3 büyüklerin yeni sezon fikstürü;

Nefesler tutuldu! İşte 3 büyüklerin yeni sezon fikstürü

Nefesler tutuldu! İşte 3 büyüklerin yeni sezon fikstürü

Nefesler tutuldu! İşte 3 büyüklerin yeni sezon fikstürü

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title