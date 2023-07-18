Nefesler tutuldu! İşte 3 büyüklerin yeni sezon fikstürü

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaşacağı takımlar ve maç haftaları belli oldu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. Ligin devleri olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaçıncı haftada hangi takımla karşılaşacağı da belli oldu.

FENERBAHÇE SAHASINDA BAŞLAYACAK

Trendyol Süper Ligi'n ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep'i konuk edecekken Galatasaray Kayserispor deplasmanına Beşiktaş ise, Karagümrük deplasmanında mücadele edecek.

İşte 3 büyüklerin yeni sezon fikstürü;