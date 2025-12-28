Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, arasında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Erden Timur'un Erden Timur'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nef'ten bir açıklama daha geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta sosyal medya platformları olmak üzere bazı medya organlarında haberciliğin etik ilkeleriyle bağdaşmayan, taraflı, sorumsuz, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte yayın ve paylaşımların sürdürülmesi nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz gereği yeni bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur'u ve şirketimizin kurumsal itibarını hedef alan; herhangi bir somut olgu ve belgeye dayanmayan, kamuoyunu yönlendirmeye dönük spekülatif açıklama ve yayınları kesin bir dille reddettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu doğrultuda, herkesi yargı sürecine ve masumiyet karinesine saygı göstermeye; doğrulanmamış iddialar üzerinden algı oluşturma çabalarından uzak durmaya davet ediyoruz. Şirketimiz ve Sayın Erden Timur'un kişilik hakları ile ticari itibarını korumak amacıyla tüm yasal haklarımızı kararlılıkla kullanacağımızı özenle belirtiriz."

NEF'İN İLK AÇIKLAMASI

Nef, cumartesi günü Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, yürütülen hukuki sürecin sonunda Timur'un aklanacağına olan inançlarının tam olduğunu duyurdu.

"Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Sayın Timur'un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır. Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır.

Şirketimiz, profesyonel Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Sayın Timur'un lehine neticeleneceğine inanmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

EMNİYETTEKİ İFADE İŞLEMİ BAŞLADI

Futbolda bahis soruşturması kapsamında Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un emniyetteki ifade işlemleri başladı. Gözaltına alınan tüm şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından pazartesi günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

ERDEN TİMUR HAKKINDAKİ İDDİALAR

Erden Timur'un doğrudan bahis değil bahisle bağlantılı para trafiği ve kara para mevzuatı olduğu belirtildi. Timur'un incelenen banka hesaplarında; bahis kaynaklı olduğu değerlendirilen para giriş - çıkışları, paranın kaynağının gizlenmesi / izinin kaybettirilmesi şüphesi, birbiriyle bağlantılı ve olağan dışı finansal işlemlerin tespit edildiği ileri sürüldü. Erden Timur'un doğrudan maç ayarlama şüphesiyle değil, bahis ve şüpheli finansal hareketler üzerinden, bahis suçları ve kara para mevzuatı kapsamında incelemeye alındığı ifade edildi.