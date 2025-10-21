Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolunu en üst seviyede temsil etmek de bizim için çok kıymetli / Metin eklendi

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "B Ligi'nde kendi futbolumuzu da geliştirebildik. Bu yüzden B Ligi bizim için çok kıymetli. B Ligi'nde olunca, A Ligi'ne bir adım daha yaklaşıyoruz. Kadın futbolunu en üst seviyede temsil etmek de bizim için çok kıymetli. Ayrıca oyuncularıma C Ligi seviyesi yetmiyor. Biz, en iyi oyuncularla karşılaşmak istiyoruz" dedi.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out mücadelesinde 24 Ekim Cuma günü deplasmanda, 28 Ekim Salı günü ise İzmir'de Kosova ile oynayacağı maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı kampla devam ediyor. 17 Ekim'de kampına başlayan ay-yıldızlılarda hedef Kosova maçlarını kazanarak Uluslar B Ligi'nde yoluna devam etmek.

Ay-yıldızlıların oynayacağı iki karşılaşma öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde medya günü düzenlendi. Medya gününde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli oyuncular yer aldı.

17 Ekim'de çalışmalara başladıklarını belirten Necla Güngör Kıragası, "İki periyot halinde kampımızı düzenledik. İlk periyotta uluslararası arenada oynadığımız maçların ritmi, şiddeti ve yüksek enerjili sekanslarını ligimizde yakalayamadığımız için özel antrenmanlar planladık. İlk etap bitti. İkinci periyodu taktiksel antrenmanlarla devam ettiriyoruz" diye konuştu.

'A LİGİ'NE ÇIKMAK İÇİN MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ'

A Ligi'ne çıkmak için mücadele etmek istediklerini ifade eden Kıragası, "Çok önemli maçlara çıkacağız. Kosova, UEFA Uluslar C Ligi'ne düşmüştü. B Ligi'ne çıkmak için çok yoğun mesai harcadılar. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kadın futbolundaki gelişimi bütün ülkeye göstermek için çabalıyorlar. Biz de C Ligi'nde 6'da 6 yaptık. B Ligi'ne çıktığımızda da ilk senede play-off oynadık. A Ligi'ne çıkmak için mücadele etmek istiyoruz. İki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, 29 Ekim'den önce bayramı ülkemizle kutlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'KADIN FUTBOLUNU EN ÜST SEVİYEDE TEMSİL ETMEK DE BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

UEFA Uluslar B Ligi'nde futbollarını geliştirme fırsatı bulduklarını ve B Ligi'nin kendileri için kıymetli olduğuna dikkat çeken Necla Güngör Kıragası, "B Ligi'ndeki performans çok farklı. Biz, B Ligi'nde oynadığımız her maçta geçiş oyunu oynayabildik. B Ligi'nde kendi futbolumuzu da geliştirebildik. Bu yüzden B Ligi bizim için çok kıymetli. B Ligi'nde olunca, A Ligi'ne bir adım daha yaklaşıyoruz. Kadın futbolunu en üst seviyede temsil etmek de bizim için çok kıymetli. Ayrıca oyuncularıma C Ligi seviyesi yetmiyor. Biz, en iyi oyuncularla karşılaşmak istiyoruz. Ülkemizde erkek futbolu, 1923 senesinde başlamış. Aramızda 72 senelik bir fark var. Biz, bu farka rağmen son 5 senede çok ciddi bir emek sarf ettik. Oyuncularımın çoğu öğretmen. Çift işte çalışıyorlar. Bunun yanında bireysel idmanlarını yapıyorlar. Çok önemli kulüpleri temsil ediyorlar. Ayrıca milli takımı da en üst seviyede temsil etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ SAVUNMA YAPAN BİR TAKIMIZ'

Kampın ilk periyodunun oyuncular için zorlu geçtiğine dikkat çeken Kıragası, "İlk periyot oyuncular için zorlu geçti. Çok iyi savunma yapan bir takımız. B Ligi'nde geçişleri çok iyi yaptık. Kosova maçında ise hücumdan savunmaya iyi geçmemiz gerekiyor. Topu kazandıktan sonra da tekrar hücum etmemiz gerekecek. Topu kaptırdıktan sonra göstermemiz gereken reaksiyonu çalıştık. Sakatlık olmadan, çok keyifli bir şekilde antrenmanları bitirdik" diye konuştu.

'UMARIM İZMİR TARAFTARININ DESTEĞİYLE BAYRAMI KUTLARIZ'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Kosova'yı konuk edeceklerini hatırlatan Kıragası, İzmir'de bayramı kutlamak istediklerini söyledi. Necla Güngör Kıragası, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'i çok seviyoruz. Gürsel Aksel Stadı, bizim için çok özel. Göztepe taraftarı da bizim için çok özel. Onların desteğini yanımızda hissedeceğimizden eminim. Maçtan bir gün sonra da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var. Umarım İzmir taraftarının desteğiyle bayramı kutlarız."

Rakipleri Kosova'da forma giyen 7 ismin Kadınlar Süper Ligi'nde oynadığını hatırlatan Kıragası, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bizim için avantaj. Bütün maçlarını takip ettik. Onlar bizi tanıyor. Biz de onları iyi tanıyoruz. Kosova çıktığı günden itibaren analizlerini yaptık. Önlemlerimizi aldık. Biz, kendi oyunumuzu oynamak için sahaya çıkacağız."

MİLLİLER HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

17 Ekim'den beri Riva'da kampta bulunan Ay-yıldızlılar, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, antrenman öncesinde oyuncularıyla sahada bir toplantı gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın devamında ise Kosova maçının taktik çalışmaları üstünde duruldu.