Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal'ı kadrosuna katmak istiyor. Deneyimli futbolcu Necip Uysal'ın futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediği için teklife olumsuz yanıt verdiği açıklandı.

Süper Lig'de son sırada bulunan Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi.

KARAGÜMRÜK NECİP'İ İSTEDİ

Takıma deneyimli bir oyuncu katmak isteyen Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Necip Uysal'a talip oldu. Ajansspor'un haberine göre; İstanbul ekibi, Necip Uysal'a teklifini iletti.

TEKLİFİ ANINDA REDDETTİ

34 yaşındaki oyuncunun Fatih Karagümrük'e ilgileri nedeniyle teşekkür ettiği ancak kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak istediği için teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYOR

Necip Uysal kadro dışı kararı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kariyerini Beşiktaş'ta bırakmak istediğini açıklamıştı. Yıldız isim, yaptığı paylaşımda "Ben sporculuk hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
