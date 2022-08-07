Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız, kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi - Haberler

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Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız, kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi

Fransa Ligue 1 açılış maçında Clermont ile karşı karşıya gelen PSG rakibini farka boğdu. Mücadele 5-0 sona erdi. Süper yıldız Messi'nin performansı maça damga vururken, attığı rövaşata golü de beğeni topladı.

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Fransa Ligue 1 ilk hafta maçında Clermont ile PSG karşı karşıya geldi. PSG, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 5-0 kazandı. Golleri ise, Lionel Messi (2) Neymar, Marquinhos ve Hakimi kaydetti.

LIONEL MESSI YILDIZLAŞTI

Lionel Messi mücadeleyi 2 gol 1 asist ile tamamladı. Lionel Messi, vatandaşı Leandro Paredes'in asistinde iyi bir kontrol ve rövaşata ile topu filelerle buluşturup futbolseverlerin gözünün pasını sildi. Kariyerinde birçok gol kaydeden Messi repertuarına rövaşata golü de eklemiş oldu.

Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi

Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi

Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi

Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi

Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Lionel Messi PSG Spor Haberler

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