Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor maçı öncesi özel izin alarak Arjantin'e gitti. İstanbul'a dönüş yapmayan Icardi'nin, teknik direktör Okan Buruk'tan ek süre istediği belirtildi. Bu durum, tartışma yarattı ve bazı taraftarların tepkisini çekti. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın en büyük gol umudu olan Icardi'nin bu süreçte idmana katılmaması, taraftarlar arasında eleştiri konusu oldu.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Mauro Icardi gelişmesi gündem oldu.

ÖZEL İZİN ALDI

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin antrenmanda yer almamasının sebebinin özel izin olduğu ortaya çıktı. Arjantinli futbolcunun, izin sürecinde kızlarını görmek için ülkesine gittiği öğrenildi. İstanbul'a dönüş yapmayan Icardi'nin, teknik direktör Okan Buruk'tan ek süre istediği belirtildi.

OSIMHEN'İN YOKLUĞUNDA KRİTİK ROL

Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olan ve sahalardan uzak kalacak Osimhen'in yokluğunda, Galatasaray'ın en büyük gol umudu olarak Icardi öne çıkıyor.

TARTIŞMA YARATTI

Yıldız futbolcunun bu süreçte idmana katılmaması bazı taraftarların tepkisini çekerken, sosyal medyada eleştiriler de gündeme geldi. Bu sezon sınırlı süre almasına rağmen 24 maçta 13 gol atan Icardi, yüksek gol ortalamasıyla öne çıkıyor.

