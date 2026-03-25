Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor maçı öncesi özel izin alarak Arjantin'e gitti. İstanbul'a dönüş yapmayan Icardi'nin, teknik direktör Okan Buruk'tan ek süre istediği belirtildi. Bu durum, tartışma yarattı ve bazı taraftarların tepkisini çekti. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın en büyük gol umudu olan Icardi'nin bu süreçte idmana katılmaması, taraftarlar arasında eleştiri konusu oldu.
ÖZEL İZİN ALDI
Arjantinli futbolcunun, izin sürecinde kızlarını görmek için ülkesine gittiği öğrenildi. İstanbul'a dönüş yapmayan Icardi'nin, teknik direktör Okan Buruk'tan ek süre istediği belirtildi.
OSIMHEN'İN YOKLUĞUNDA KRİTİK ROL
Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olan ve sahalardan uzak kalacak Osimhen'in yokluğunda, Galatasaray'ın en büyük gol umudu olarak Icardi öne çıkıyor.
TARTIŞMA YARATTI
Yıldız futbolcunun bu süreçte idmana katılmaması bazı taraftarların tepkisini çekerken, sosyal medyada eleştiriler de gündeme geldi. Bu sezon sınırlı süre almasına rağmen 24 maçta 13 gol atan Icardi, yüksek gol ortalamasıyla öne çıkıyor.