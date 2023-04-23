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Çok kötü vurdu! Icardi penaltıyı kaçırdı, Okan Buruk sinirden kulübeyi yumrukladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Karagümrük maçının 68. dakikasında Icardi ile penaltı kaçırdı. Okan Buruk sinirden kulübeyi yumrukladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Sakatlığı sebebiyle maça yedek başlayan Icardi, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Ne yaptın sen Icardi! Penaltıyı kaçırdı, Okan Buruk kulübeyi yumrukladı

PANENKA DENEDİ

Icardi, 68. dakikada penaltı vuruşunu panenka stiliyle yaptı. Arjantinli forvet, topu kaleci Batuhan'ın kucağına nişanladı. Maçta 3-2 geride olan Aslan, büyük fırsat tepti.

Çok kötü vurdu! Icardi penaltıyı kaçırdı, Okan Buruk sinirden kulübeyi yumrukladı

OKAN BURUK ÇILDIRDI

Okan Buruk, Icardi'nin estetik vuruş denemesiyle kenarda çılgına döndü. Tecrübeli teknik adam kaçan penaltı sonrası kulübeyi yumrukladı.

Ne yaptın sen Icardi! Penaltıyı kaçırdı, Okan Buruk kulübeyi yumrukladı

Çok kötü vurdu! Icardi penaltıyı kaçırdı, Okan Buruk sinirden kulübeyi yumrukladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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