Çok kötü vurdu! Icardi penaltıyı kaçırdı, Okan Buruk sinirden kulübeyi yumrukladı
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Galatasaray, Karagümrük maçının 68. dakikasında Icardi ile penaltı kaçırdı. Okan Buruk sinirden kulübeyi yumrukladı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Sakatlığı sebebiyle maça yedek başlayan Icardi, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
PANENKA DENEDİ
Icardi, 68. dakikada penaltı vuruşunu panenka stiliyle yaptı. Arjantinli forvet, topu kaleci Batuhan'ın kucağına nişanladı. Maçta 3-2 geride olan Aslan, büyük fırsat tepti.
OKAN BURUK ÇILDIRDI
Okan Buruk, Icardi'nin estetik vuruş denemesiyle kenarda çılgına döndü. Tecrübeli teknik adam kaçan penaltı sonrası kulübeyi yumrukladı.