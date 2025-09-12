Ne yaptın sen En-Nesyri! Bacaklarını gören 'Yok artık' dedi

Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin fit görüntüsü ve bacak kasları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz sezon gol katkısıyla öne çıkan En-Nesyri'nin bu sezon daha da hazır görünmesi taraftarların performans beklentilerini artırdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin bacak kasları ve fit görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTARDAN BÜYÜK BEĞENİ

En-Nesyri, idmandaki görüntüsüyle sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Özellikle bacak kaslarıyla fit görüntüsü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BEKLENTİLER DAHA DA ARTTI

Geçen sezon bu kadar fit olmamasına rağmen gol katkısıyla öne çıkan Faslı yıldızın bu sezon daha da hazır görünmesi, taraftarların performans beklentilerini artırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
