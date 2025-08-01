Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor
A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı Ebrar Karakurt, yaptığı imaj değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Karakurt, saçlarını kazıttığını sosyal medya hesabından paylaştı ve bu durum kısa sürede büyük ilgi gördü.
A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı Ebrar Karakurt başarılı spor kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
"BEN BİR ŞEY YAPTIM"
Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Milli voleybolcu Instagram storysinden paylaştığı görüntülerde saçlarını üç numara yaptığını "Ben bir şey yaptım" diyerek gösterdi.
YORUM YAĞDI
Karakurt yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Milli voleybolcuya; 'Biri şaka desin', 'Hiç yakışmamış', 'Keşke yapmasaydın' gibi yorumlar yapıldı.
İşte Ebrar'ın yeni imajı;