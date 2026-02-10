Haberler

Ne yaptın sen Asensio! Dün geceki hareketi ülkeyi salladı

Güncelleme:
Marco Asensio'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı topuk pası asist, İspanya basınında "Guti tarzı" benzetmeleriyle manşet olurken, yıldız futbolcunun form grafiği övgü topladı.

  • Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla Gençlerbirliği karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun golünde topuk pasıyla asist yaptı.
  • Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkarak 11 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.
  • Marco Asensio'nun asistinin İspanyol basınında Marca ve AS gazetelerinde manşet olduğu ve 'Guti tarzı' olarak nitelendirildiği belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla kariyer sezonunu yaşayan Marco Asensio, Gençlerbirliği karşısında yaptığı asistle maça damga vurdu. İspanyol yıldızın Kerem Aktürkoğlu'nun golünde verdiği topuk pası, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İSPANYA BASININDA MANŞET OLDU

Asensio'nun performansı, ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. Marca'da yer alan haberde, "El Matador Asensio, Süper Lig'de önüne geleni avlamaya devam ediyor" ifadeleri kullanılırken, yıldız futbolcunun asistinin "Guti tarzı" olduğu vurgulandı.

Görüntü: beIN SPORTS

PENALTI POZİSYONUNDA DA PAYI VAR

Marca'daki haberde, Asensio'nun yalnızca asistle değil, maçın ilk golünde de etkili olduğuna dikkat çekildi. 11. dakikada Talisca'ya attığı ara pas sonrası gelişen pozisyonda Zuzek'in elle müdahalesiyle penaltı kararı çıktığı, Talisca'nın bu penaltıyı gole çevirdiği hatırlatıldı.

Görüntü: beIN SPORTS

"SANAT ESERİ NİTELİĞİNDE"

Haberde Asensio'nun Kerem Aktürkoğlu'na verdiği topuk pası için "sanat eseri" ifadesi kullanıldı. N'Golo Kanté'den aldığı topu sırtı dönük şekilde topukla aktaran Asensio'nun bu pasını gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, 27. dakikada skoru belirledi.

Görüntü: beIN SPORTS

AS: NE YAPTIN SEN ASENSIO!

AS gazetesi ise yıldız futbolcunun asistini, "Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti'ye dönüştün" manşetiyle verdi. Haberde, bu pasın Guti'nin Sevilla'ya karşı yaptığı unutulmaz asistleri hatırlattığı vurgulandı.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. İspanyol yıldız, 11 gol ve 8 asistlik performansıyla sarı-lacivertlilerin hücumdaki en etkili isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Vayy bee ülke halen kendine gelemedi birbirinin yüzüne tokat atıyorlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

