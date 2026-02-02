Haberler

Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde

Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde Haber Videosunu İzle
Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in Rayo Vallecano galibiyetinde ilk 11'de başlayan Arda Güler'in performansı İspanyol basınında geniş yer bulurken, milli futbolcu için "ikinci yarıda görünmez oldu" yorumları öne çıktı.

  • Real Madrid, LaLiga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.
  • Arda Güler, Real Madrid'in Rayo Vallecano maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
  • İspanyol basını, Arda Güler'in maçtaki performansını değerlendirdi.

İspanya LaLiga'nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 90+10. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler'in performansı ise maçın ardından İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

BERNABEU'DA TEPKİLER SÜRDÜ

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid taraftarlarının oyunculara yönelik protestoları bu maçta da devam etti. Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası iç sahada oynanan ilk karşılaşmayla başlayan tepkiler, Rayo Vallecano maçında da tribünlerden hissedildi.

Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde

MARCA: TOPA ÇOK AZ DOKUNDU

Marca gazetesi, Arda Güler'in sahadaki rolüne dikkat çekerek, "Arda artık hücum hattının her yerinde, her iki kanatta da görünüyor ve destek istiyor. Şans yaratmak için özgür bir rolü var. Ancak ikinci yarıda Real Madrid'in oyununa etkisi olmadı. Çok koştu ama topa çok az dokundu. Arbeloa onu oyundan alıp Rodrygo'yu sahaya sürdü" değerlendirmesinde bulundu.

AS: DAHA FAZLA KATKI SAĞLAMALI

AS gazetesinde yer alan yorumda ise, "Maça iyi başladı ancak oyun ilerledikçe performansı düştü. Sağ kanattan yaptığı dripling sonrası çektiği şutta Batalla başarılıydı. Bu tür maçlarda Türk oyuncunun daha fazla katkı sağlaması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

MUNDO DEPORTIVO: İSTİKRARSIZLIK YAŞADI

Mundo Deportivo, milli futbolcunun yeteneğine vurgu yaparken, "Üstün yeteneğinin bazı bölümlerini gösterdi ancak oyununda istikrarsızlık yaşadı" yorumunu yaptı.

SPORT: İKİNCİ YARIDA GÖRÜNMEZ OLDU

Sport gazetesi ise Arda Güler için, "Maça iyi başladı ve ilk yarıda Madrid'in ikinci golünü atmaya çok yaklaştı ancak Batalla buna izin vermedi. İkinci yarıda ise sahada görünmez oldu ve oyundan alındı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor

Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi

Kız yurdundaki mide bulandıran skandalda rekor hapis talebi