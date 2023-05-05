Ne yapıyorsun Itoudis! Maçı bırakıp taraftarla tartıştı

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun, sahasında Olympiakos'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Dimitris Itoudis, bir taraftarla tartışma yaşadı. Yunan çalıştırıcı, taraftara benchi göstererek "Gel sen yönet" şeklinde bir tepki gösterdi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos ile oynanan 4. maçta sarı-lacivertli bir taraftarlarla kısa süreli gerginlik yaşadı.

"GEL SEN YÖNET"

Yunan çalıştırıcı, 2. çeyrekte gelen bazı tepkilerden sonra taraftara benchi göstererek "Gel sen yönet" şeklinde bir tepki gösterdi.

TARAFTAR SALONDAN ÇIKARTILMAYA ÇALIŞILDI

Yaşanan bu olayda bazı taraftarlar Itoudis'e destek verirken Yunan çalıştırıcı ile polemiğe giren taraftar, salondan çıkartılmaya çalışıldı.