Ne olduysa 3 dakikada oldu! Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü, Hull City'i uçurdu

Hull City ile Cardiff City, İngiltere Championship'in 42. haftasında MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Allahyar Sayyadmanesh

ALLAHYAR SİFTAH YAPTI

Hull City'e galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Allahyar Sayyadmanesh ve 11. dakikada Lewie Coyle kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 81. dakikada Aden Flint'ten geldi. Hull City'nin Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar, İngiliz ekibinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Bu sonucun ardından Hull City, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 47'ye yükseltti. Cardiff City ise 49 puanda kaldı.