Ne olduysa 3 dakikada oldu! Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü, Hull City'i uçurdu - Haberler

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Ne olduysa 3 dakikada oldu! Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü, Hull City'i uçurdu

Haberler.com - Spor
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İngiltere Championship'in 42. haftasında Hull City, sahasında Cardiff City'i 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar, 8.dakikada attığı gole takımını öne geçirirken, 11. dakikada da Lewie Coyle farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 3 dakikada 2 gol bulan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de İranlı golcü Allahyar ilk kez fileleri havalandırdı.

Hull City ile Cardiff City, İngiltere Championship'in 42. haftasında MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Ne olduysa 3 dakikada oldu! Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü, Hull City'i uçurduAllahyar Sayyadmanesh

ALLAHYAR SİFTAH YAPTI

Hull City'e galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Allahyar Sayyadmanesh ve 11. dakikada Lewie Coyle kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 81. dakikada Aden Flint'ten geldi. Hull City'nin Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar, İngiliz ekibinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Bu sonucun ardından Hull City, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 47'ye yükseltti. Cardiff City ise 49 puanda kaldı.

Ne olduysa 3 dakikada oldu! Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü, Hull City'i uçurdu

Haberler.com - Spor

İngiltere Championship Ligi, Cardiff City, Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haberler

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