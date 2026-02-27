Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile karşılaştığı maçta, tribünlerden sahaya atılan meşale nedeniyle oyun kısa süreliğine durdu. Fenerbahçe kaptanı İsmail Yüksek, taraftarları sakinleştirdi ve oyun yeniden başladı. Ancak bu durum, UEFA'nın daha önce Fenerbahçe'ye verdiği ve 2 yıl süreyle askıya aldığı cezayı gündeme getirdi. UEFA'nın, yaşanan olaylar sonrası ertelenen cezanın yürürlüğe girip girmeyeceği merak ediliyor.
- Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında sahaya atılan meşale nedeniyle maç kısa süreliğine durdu.
- UEFA, Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen deplasmanındaki olaylar nedeniyle 78 bin euro para cezası ve bir sonraki deplasman maçı için taraftara bilet satış yasağı kararı verdi.
- Nottingham deplasmanındaki olaylar sonrası UEFA'nın ertelenmiş bilet satış yasağı cezasının yürürlüğe girip girmeyeceği belirsiz.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, İngiltere'de Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz ikinci dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden sahaya meşale atılması üzerine karşılaşma kısa süreliğine durdu.
HAKEM UYARDI, İSMAİL TRİBÜNE GİTTİ
Maçın hakemi, Fenerbahçe kaptanı İsmail Yüksek ile görüşerek taraftarların sakinleştirilmesini istedi. İsmail'in tribünlere giderek uyarıda bulunmasının ardından oyun yeniden başladı ve durum kontrol altına alındı.
ERTELENEN CEZA GÜNDEME GELDİ
Yaşananların ardından UEFA'nın daha önce verdiği ceza yeniden gündeme geldi. Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanında yaşanan olaylar sonrası UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu; ırkçı ve ayrımcı davranışlar, tesislere zarar, meşale yakılması, sahaya madde atılması ve takımın uygunsuz davranışı gerekçeleriyle Fenerbahçe'ye toplam 78 bin euro para cezası vermişti.
Kurul ayrıca bir sonraki deplasman maçı için taraftara bilet satış yasağı kararı almış, ancak bu yaptırımı 2 yıllık denetim süresi boyunca askıya almıştı. Nottingham deplasmanında yaşanan olayların ardından ertelenen cezanın yürürlüğe girip girmeyeceği merak konusu oldu.