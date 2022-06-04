Ne Mbappe ne Benzema! Trabzonspor'un yıldızı maça damga vurdu - Haberler

Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Fransa, ev sahipliği yaptığı maçta öne geçmesine rağmen Trabzonsporlu yıldız Cornelius'un gollerine engel olamadı. Danimarka, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

CORNELİUS MAÇIN YILDIZI OLDU

İlk yarısı golsüz biten maçta Fransa 51. dakikada Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti. Danimarka'da oyuna 59. dakikada dahil olan Trabzonsporlu Cornelius 68'de skoru eşitledi. Golcü oyuncu galibiyet golünü ise 89. dakikada kaydetti.

İki takım da gruptaki bir sonraki maçına 6 Haziran'da çıkacak. Fransa deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Danimarka ise Avusturya'ya misafir olacak.