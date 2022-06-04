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Ne Mbappe ne Benzema! Trabzonspor'un yıldızı maça damga vurdu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Dün akşam oynanan Fransa-Danimarka mücadelesinde herkes Mbappe ve Benzema'nın maça damga vurmasını beklerken, Trabzonsporlu yıldız Corneiius yıldız isimleri gölgede bıraktı.

Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Fransa, ev sahipliği yaptığı maçta öne geçmesine rağmen Trabzonsporlu yıldız Cornelius'un gollerine engel olamadı. Danimarka, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

CORNELİUS MAÇIN YILDIZI OLDU

İlk yarısı golsüz biten maçta Fransa 51. dakikada Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti. Danimarka'da oyuna 59. dakikada dahil olan Trabzonsporlu Cornelius 68'de skoru eşitledi. Golcü oyuncu galibiyet golünü ise 89. dakikada kaydetti.

İki takım da gruptaki bir sonraki maçına 6 Haziran'da çıkacak. Fransa deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Danimarka ise Avusturya'ya misafir olacak.

Ne Mbappe ne Benzema! Trabzonspor'un yıldızı maça damga vurdu

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Andreas Cornelius Karim Benzama Kylian Mbappe Danimarka Fransa Spor Haberler

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