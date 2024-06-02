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Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret

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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilere maliyeti belli oldu. 2+1 yıllık sözleşme imzalanan ve yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon euro kazanacağı öne sürülen Mourinho, görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon euro alacak. Portekizli teknik adamın yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon euro verilecek.

Seçime hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna dünya ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho'nun sarı-lacivertli kulübe ne kadar maliyeti olacağı merak edilirken, alacağı ücret de belli oldu.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Aziz Yıldırım'ın da seçimi kazanması halinde Mourinho ile çalışacağını belirtmesinin ardından dün sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli hocayla görüşmelere başlandığı resmi olarak açıklanmıştı. Mevcut başkan Ali Koç, Portekizli teknik adama 2+1 yıllık sözleşme imzalattı.

YILLIK ÜCRETİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye imzayı atan Jose Mourinho'nun, 2 yıl için yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon euro kazanacağı öne sürülmüştü. Mourinho, Kanarya'daki görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon euro kazanacak. Portekizli hocanın yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon euro verilecek.

Bahsedilen rakamlar dudak uçuklatıyordu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'ye maliyeti

TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışacağı teknik ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Telegraph'ta yer alan habere göre; Mourinho, Porto'da birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı ve Tottenham'da da beraber çalıştığı yardımcı antrenör Ricardo Formosinho'yu ekibine katacak.Haberde ayrıca, kondisyon ve fitness antrenörleri olan Carlos Lalin ve Stefano Rapetti ile birlikte analist Giovanni Cerra'nın da Roma'nın ardindan Fenerbahçe'deki ekipte olacağı aktarıldı.

Bahsedilen rakamlar dudak uçuklatıyordu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'ye maliyeti

GÖRKEMLİ BİR İMZA TÖRENİ

Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin başına geçecek olması sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı uyardırmıştı. sarı-lacivertliler, benzer bir etkiyi Mourinho için düzenlenecek imza töreninde de yapmak istiyor. Portekizli teknik adam için bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda taraftarlara açık olacak görkemli bir organizasyon gerçekleşecek. Törenin, dünyanın birçok yerinde canlı yayınlanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (12)

Turgut Korkut:

Ülkemin paraları yine gitti desene yazık

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AYHAN BAYRAK:

Valla bir Fenerli olarak çok üzüldüm çok para

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Güven Parlak:

kovulma tazminatı ne kadarmış

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Nuri Aga:

Hepsini alacak

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SİZE RAHAT BATIYOR:

Çok para gidiyor boş yere ama yine de olsun KOÇ parası sonuçta benim değil :-) ülkemiz tanınır ligimiz ilgi görür izlenir gençlerimiz daha ön planda olabilir katkıları olur yani KOÇ sağolsun

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Nuri Aga:

Heee bekle koçun parası.

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Alex:

Bana 1 yıllık 1 milyon TL versinler. Fenerbahçenin sezonu 10 yıldır olduğu gibi ilk 3 de bitirmesini sağlarım.

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Siyah&Beyaz null:

nick Alex yapmakla olmuyor bu işler bro

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Erkan Polat:

Ya siz chp liler nasıl kafa çalışıyor sırf muhalefet etmek için boş boş konuşuyorsunuz bu yüzden de 20 senedir 100%25 oyunuz var neymis ülkenin giden paraları saf bonusla yani Avrupa'daki başarıları endexli bonuslariyla giden paraya bakarsınız avrupada başarılı oldumu gelen paraya bak saf avrupada 1 final oynattığında aldığı paranın 3 katı getirisi var mı kazanmazsa zaten okadarda para almicak 2 yılda 20 milyon arda parası etmiyor

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şahabettin Ayyıldız:

Mourinho nun aldığı para Türkiye nin gündemi olmamalı (yani öncelik sırasına göre) neden kimse geçek gündemden bahsetmiyor

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