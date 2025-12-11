Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Nijerya'nın turnuva kadrosunda yer alacak isimler belli oldu.

SÜPER LİG'DEN 3 İSİM

Trendyol Süper Lig'de forma giyen Wilfred Ndidi, Paul Onuachu ve Victor Osimhen, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi.

GALATASARAYLILAR ENDİŞE DUYUYOR

Federasyonun açıkladığı karar sonrası Galatasaraylı taraftarları endişe sardı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunarak daha önce milli takım kampında 2 kez sakatlanan Osimhen'in bir kez daha sakatlık yaşamasından tedirginlik duyduklarını dile getirdi.

Aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Stanley Nwabali (Chippa United), Francis Uzoho (Omonoia), Amas Obasogie (Singida Black Stars)

Defans: Calvin Bassey (Fulham), Semi Ajayi (Hull City), Chidozie Awaziem (Nantes), Igoh Ogbu (Slavia Prag), Bright Osayi-Samuel (Birmingham), Ryan Alebiosu (Blackburn), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Zaidu Sanusi (Porto)

Orta saha: Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Muhammed Usman (Ironi Tiberias), Wilfred Ndidi (Beşiktaş), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem)

Forvet: Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Akor Adams (Sevilla), Chidera Ejuke (Sevilla), Paul Onuachu (Trabzonspor), Salim Fago (Istra).