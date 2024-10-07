Üye Girişi
Haberler

NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA'in efsane ismi LeBron James ve oğlu Bronny James, Los Angeles Lakers formasıyla Phoenix Suns'a karşı parkeye çıktı. Böylece İkili, NBA tarihinde aynı takım için bir maçta birlikte forma giyen ilk baba-oğul olarak tarihe geçti.

Nba efsanesi LeBron James ve oğlu Bronny James, Los Angeles Lakers formasıyla Phoenix Suns'a karşı oynayarak tarihine geçtiler.

NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti

NBA'DE BİRLİKTE FORMA GİYEN İLK BABA-OĞUL

İkili, Kaliforniya'daki Acrisure Arena'da oynanan sezon öncesi karşılaşmasında aynı NBA takımı için bir maçta birlikte forma giyen ilk baba-oğul ikilisi oldu. Aralık ayında 40 yaşına basacak olan LeBron, Cumartesi günü Minnesota Timberwolves karşısında alınan 124-107'lik yenilginin ardından ikinci sezon öncesi maçında Lakers formasıyla sahaya çıkarken, Haziran ayında Lakers tarafından USC'den 55. sırada seçilen çaylak Bronny de 20. yaş günü vesilesiyle babasıyla tarihi anı paylaşmak üzere ikinci çeyreğin başında oyuna girdi.

NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti

MAÇ PERFORMANSLARI

LeBron James, Suns'a 118-114 yenildikleri maçta 16 dakika sahada kalarak 19 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Bronny ise 13 dakika süre aldığı maçta skor üretemezken 2 ribaunt alabildi.

"BİR BABANIN İSTEYEBİLECEĞİ EN BÜYÜK ŞEY"

NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncusu olan, 20 kez All-Star seçilen ve 22. sezonuna girecek olan LeBron James, maçın ardından yaptığı açıklamada "Vay canına, bu gerçeküstü bir şeydi. İkimiz için ve özellikle de ailemiz için oldukça güzel. Bu kesinlikle asla unutamayacağım bir an. Bir baba için bu her şey demek. Büyürken böyle bir şeye sahip olmayan biri için, çocuklarınız üzerinde böyle bir etkiye sahip olabilmek ve oğlunuz üzerinde böyle bir etkiye sahip olabilmek, oğlunuzla birlikte anlar yaşayabilmek ve en önemlisi, oğlunuzla birlikte çalışabilmek bu bir babanın umabileceği veya isteyebileceği en büyük şeylerden biridir" ifadelerini kullandı.

NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Los Angeles Lakers Phoenix Suns Lebron James Los Angeles Basketbol Baba Spor NBA

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz eti çıkan firma hangisi? Ünlü pidecide domuz eti çıktı Discord nedir, Discord'da ne oluyor? Discord kapatılacak mı? Discord ne zaman kapatılacak? Yemekteyiz Semih kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Süleyman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Şen kaç yaşında, nereli? Discord olayı ne? Yemekteyiz Asiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Züleyha kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Şehitoğlu kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nazmiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye kaç yaşında, nereli? KPSS ortaöğretim branş sıralaması 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.