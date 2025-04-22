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NBA'de yıllar sonra bir ilk yaşandı

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Detroit Pistons, NBA play-offlardaki ikinci maçında New York Knicks'i 100-94 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Bu galibiyetle 15 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirek Detroit, 2008'den bu yana da ilk play-off zaferini elde etmiş oldu.

NBA'de geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla play-off sezonu tam hızıyla devam etti. Bu müsabakalardan birinde yıllar sonra bir ilk yaşandı.

DETROIT 17 YIL SONRA PLAY-OFFTA GALİP

Detroit Pistons, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 100-94 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Bu galibiyet, Pistons'ın 2008'den bu yana ilk play-off zaferi oldu ve 15 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

NBA'de yıllar sonra bir ilk yaşandı

CUNNINGHAM YILDIZLAŞTI

    Cade Cunningham, 33 sayı ve 12 ribaund ile maçın yıldızı olurken, Dennis Schröder son dakikalarda attığı kritik üçlükle galibiyeti perçinledi. Tobias Harris 15 sayı ve 13 ribaund, Jalen Duren ise 12 sayı ve 13 ribaund ile katkı sağladı.Knicks cephesinde Jalen Brunson 37 sayı ile mücadele etti ancak takımın genelinde ribaund ve dış atışlarda yaşanan sıkıntılar mağlubiyeti getirdi. Detroit, ribaundlarda 48-34 üstünlük sağladı ve serbest atış çizgisinden 34 deneme ile Knicks'in 19 denemesine karşılık önemli bir avantaj elde etti. Serinin üçüncü maçı 24 Nisan Perşembe günü Detroit'te oynanacak.

    CLIPPERS, DENVER'I DEVİRDİ

    Los Angeles Clippers, Denver Nuggets'ı deplasmanda 105-102 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Kawhi Leonard, 15/19 isabetle 39 sayı kaydederek galibiyetin mimarı oldu. James Harden 18 sayı ve 7 asist, Ivica Zubac ise 16 sayı ve 12 ribaund ile katkı sağladı.

    NBA'de yıllar sonra bir ilk yaşandı

    JOKIC'TEN TRIPLE-DOUBLE

    Denver Nuggets'ta Nikola Jokic 26 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile triple-double yaparken, Jamal Murray 23 sayı ile oynadı. Michael Porter Jr. ise 15 sayı ve 15 ribaund ile mücadele etti. Ancak Jokic'in 7 top kaybı ve son dakikalarda kaçan üçlükler mağlubiyeti getirdi. Serinin üçüncü maçı 24 Nisan Perşembe günü Los Angeles'ta oynanacak.

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    NBA'de yıllar sonra bir ilk yaşandı
    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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