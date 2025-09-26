Nazillispor, Bornova 1877 Maçında İlk Galibiyet Peşinde

Haberler

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyet alamayan Nazillispor, pazar günü Bornova 1877 ile Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. Takım, 3 haftada 1 puan toplayarak düşme hattında yer alıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Nazillispor, pazar günü ligin 4'üncü haftasında rakibi Bornova 1877'yi Denizli Atatürk Stadyumu'nda ağırlayacak. Grupta 3 haftada 1 puan toplayan ve düşme hattında sondan ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılar, Nazilli İlçe Stadı'nın kapalı olması nedeniyle iç saha karşılaşmasını Denizli'de oynayacak. Bu sezon daha önce Denizli İdmanyurdu'yla yaptığı ilk iç saha maçını Didim Atatürk Stadı'nda oynayan Nazillispor'un bozuk zemin ve mesafe nedeniyle daha yakın olan Denizli Atatürk Stadı'nı tercih ettiği öğrenildi. Denizli'deki müsabaka pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
