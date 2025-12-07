Haberler

Nazilli Spor'da Özkan puanla başladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sırada bulunan Nazilli Spor, teknik direktör Özkan Kılıç'ın ikinci kez göreve gelmesinin ardından İzmir Çoruhlu FK ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalarak 6 haftalık mağlubiyet serisine son verdi ve 12 hafta sonunda 3 puana ulaştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sırada yer alan Nazilli Spor'da geçen sezondan sonra ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Özkan Kılıç, ilk maçından puan çıkarmayı başardı. Siyah-beyazlılar evinde İzmir Çoruhlu FK ile 0-0 berabere kalarak 6 haftalık mağlubiyet serisine son verdi. Nazilli Spor Başkanı Şahin Kaya'nın cuma günü yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla sarsılan siyah-beyazlı takım uzun süre sonra beraberlik elde ederek 12 hafta sonunda 3 puana ulaştı.

Teknik ekip ve takım olarak sadece sahaya odaklanarak mücadele ettiklerini dile getiren teknik direktör Özkan Kılıç, "Oyuncu grubuyla kısa sürede doğru bir iletişim kurduk. Sahada doğruları yapmaya çalışan, oyundan zevk alan bir takım vardı. Zor şartları unutup maça odaklandık. Tek amacımız galibiyetti. Maç boyunca oyunun hakimi bizdik, 4-5 net pozisyon yakaladık. Pas yüzdemiz yükseldi. Mücadelemiz takdire şayandı. Oyuncu grubu birbirine tutunursa ligde kalma umudumuz var. Oyuncular bize inandılar. O ışığı gördüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
