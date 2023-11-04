Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi.

Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve 22 okul ve kurumun katıldığı voleybol turnuvasının şampiyonu Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) oldu. Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların finalinde Nazilli Anadolu Lisesi ile şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, oldukça çekişmeli geçen 25-22, 12-25 ve 15-10'luk setlerin ardından rakibine üstün geldi. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve öğretmenlerini desteklemek üzere salonu dolduran yüzlerce öğrencinin izlediği heyecan dolu müsabakaların şampiyon takımı Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri başarısı nedeniyle büyük alkış aldı. Öğretmenlerini desteklemek üzere salonda yerini alan yüzlerce öğrencinin tezahüratları ise renkli anlara neden oldu.

Turnuvaya katılan 22 okul ve kurumun 11 müsabaka günü mücadele ederek Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin şampiyonluğu ile sona eren turnuvanın sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde kupalar ve madalyalar başarılı öğretmenlerin çocuklarına teslim edildi. 9 beden eğitimi öğretmeninin hakem olarak görev aldığı ve 22 takımda 242 öğretmenin mücadele ettiği turnuvada, birinciliği Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinciliği Nazilli Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Nazilli Halk Eğitimi Merkezi, dördüncülüğü ise Orhangazi Ortaokulu elde etti. Ayrıca turnuvaya iki takım ve en fazla kadın öğretmen sporcuyla katılan 15 Temmuz İlkokulu ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Protokol üyeleri tarafından ödülleri verilen ve tebrik edilen öğretmenler turnuva sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek gelecek yıl yapılacak olan turnuva şampiyonluğu için birbirleri ile iddialaştılar. - AYDIN