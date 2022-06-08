Nazilli Belediyespor, Gökhan Göksu'yu kadrosuna kattı - Haberler

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Nazilli Belediyespor, Gökhan Göksu'yu kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Nazilli Belediyespor, Gökhan Göksu'yu kadrosuna kattı

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde ilk imzayı geçen hafta kaleci Zekeriya'ya attıran Nazilli Belediyespor, dış transferde de ilk hamlesini yaptı.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde ilk imzayı geçen hafta kaleci Zekeriya'ya attıran Nazilli Belediyespor, dış transferde de ilk hamlesini yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Ispartaspor'dan orta saha ve forvet olarak görev yapan Gökhan Göksu ile anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayıp geçen sezonu Isparta'da 22 maçta 3 golle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen törenle imza attı. İmza töreninde hazır bulunan Transfer Komitesi Başkanı Mehmet Koşar, "Gökhan'ı uzun süredir takip ediyorduk. Dış transfer çalışmaları kapsamında ilk imzamızı Gökhan ile gerçekleştirmek bizleri oldukça memnun etti. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Siyah-beyazlı formayı giyeceği için mutlu olduğunu belirten Göksu, "Nazilli Belediyespor ile yaptığımız anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim. İnşallah başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Hedefi olan bir takıma geldiğim için de ayrıca çok mutluyum" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

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