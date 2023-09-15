Nazilli Belediyespor, Bursaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de 4. hafta müsabakasında evinde ağırlayacağı Bursaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ve yardımcıları gözetiminde son ter antrenmanı ile çalışmalarını tamamlayan Nazilli Belediyespor, maç saatini beklemeye başladı.

Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de 4. hafta müsabakasında evinde ağırlayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Nazilli Belediyespor ligin 4. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da Nazilli Şehir Stadyumu'nda oynayacağı Bursaspor ile karşılaşacak. Naz naz evinde ağırlayacağı Bursaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ve yardımcıları gözetiminde son ter antrenmanı ile çalışmalarını tamamlayan Naz Naz kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - AYDIN