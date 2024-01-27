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Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçti

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır kazanamayan Nazilli Belediyespor, evinde Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek kötü gidişatına son verdi. Teknik direktör değişikliği sonrası çıktığı maçta galibiyet elde eden Nazilli Belediyespor, üst sıralar için umutlandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır kazanamayan Nazilli Belediyespor kötü gidişatına evinde Ankara Demirspor maçıyla 'dur' dedi: 1-0.

Siyah-beyazlılar teknik direktör Şükrü Akar ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı maçta rakibini 1-0 yenerek yeniden üst sıralar için ümitlendi. Maça hızlı başlayan Nazilli Belediyespor, 4'üncü dakikada Hakkı Can'ın golüyle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü maç boyunca koruyan Nazilli Belediyespor sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışa geçti. Bu skorla birlikte Nazilli Belediyespor puanını 27 yaptı, Ankara Demirspor 30 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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