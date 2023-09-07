Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de üçüncü haftada oynayacağı Ankara Demirspor deplasmanı için hazırlıklara başladı. Takım, antrenmanlara yüksek moral ile devam ediyor.

Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de üçüncü haftada oynayacağı Ankara Demirspor deplasmanı hazırlıkları başladı.

Geride bırakılan iki haftada 2'de 2 yapan Nazilli Belediyespor yüksek moral ile antrenmanlarına devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu gözetiminde antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ilk bölümünde engelli top sürme ile başlayan futbolcular, ikinci bölümde 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman, son bölümünde ise yarı sahada gerçekleştirilen taktiksel çift kale oyun çalışması ile tamamlandı. Naz nazda kaleciler ise kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. - AYDIN