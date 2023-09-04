Nazilli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı

Nazilli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı final maçını hep birlikte tek yürek izledi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan maçta Milliler, 3-2'lik skorla Avrupa Şampiyonu oldu.

Nazilli şampiyonluk maçını tek yürek izledi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla belediye meydanında kurulan dev ekranda şampiyonluk maçını izleyen Nazilli halkı Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Ezeli rakibi Sırbistan'ı mağlup eden Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonluk maçını Nazilli halkı ile birlikte Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekranda coşku ve heyecanla izleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Özcan, "Öncelikle Nazilli halkına çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi birlik içerisinde olduğunda neler yapabileceğini bir kere daha gösterdi. Gündüz saatlerinde Nazilli Belediye Spor gerçekten zorlu bir maçla güzel bir galibiyet aldı. Şimdide Filenin Sultanları ile bunu taçlandırdık. En güzel hediyelerden bir tanesini verdiler Türk Halkına. Kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımızla, kıymetli hemşehrilerimiz ile gerçekten büyük bir mutluluk yaşadık. Çok güzel birlik ve beraberlik içerisinde karşılaşmayı hep birlikte izledik. Son saniyeye kadar mücadele etmenin ne demek olduğunu gösterdik. Tüm Türkiye'me hayırlı uğurlu olsun. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz" dedi.

Maç sonuna kadar heyecanla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan'ı elediği maçı izleyen vatandaşlar Avrupa Şampiyonluğu sevinci ve coşkusunu belediye meydanında kutladı. Bayraklar eşliğinde Onuncu yıl marşı söyleyen Nazilli halkı şampiyonluk sevincini konvoy yaparak cadde ve sokaklara taşıdı. - AYDIN