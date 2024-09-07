Nazan Akın Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde milli sporcu Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı. Rakibini 10-0 yenen Güneş, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada tamamlayarak kariyerinin ikinci paralimpik oyunları madalyasını aldı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı.
Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı.
Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.
Londra 2012'de de kürsünün ikinci basamağına çıkan Nazan, kariyerinin ikinci paralimpik oyunları madalyasını boynuna astı.