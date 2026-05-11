Gençlerbirliği, kupadaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Natura Dünyası Gençlerbirliği, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Metin Diyadin önderliğinde gerçekleştirilen idman, pas ve şut çalışmalarının ardından taktiksel varyasyonlarla devam etti.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde minyatür kalelerden kurulu alanda isabetli pas ve şut çalıştı.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, yarı sahada taktiksel varyasyonlar üzerine yapılan çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Eryaman Stadı'ndaki mücadele, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer