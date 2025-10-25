Haberler

Napoli, Inter'i 3-1 Mağlup Etti

İtalya Serie A'da Napoli, Inter'i 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıyla gol attığı maçta Napoli, Kevin de Bruyne ve Zambo Anguissa'nın golleriyle galip geldi.

İtalya Serie A'da Napoli, konuk ettiği Inter'i 3-1 mağlup etti. Milano ekibinin tek gol milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan geldi.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'na Inter ile karşılaştı. Ev sahibi 33. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Belçikalı yıldız, birkaç dakika sonra adale sakatlığı yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk yarısı bu skorla geçilen mücadelenin 54. dakikasında Scott McTominay, Napoli adına 2. gole imza attı. Ataklarını sıklaştıran Inter, VAR müdahalesiyle penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, topu filelere göndererek farkı 1'e indirdi.

Ev sahibinde Zambo Anguissa, kendi getirdiği topla golünü atarak 66'da skoru 3-1'e getirdi.

Inter'de Hakan 73. dakikada yerini Petar Sucic'e bıraktı.

Son düdüğün ardından Antonio Conte'nin öğrencileri kritik maçı kazanarak puanını 18'e yükseltti ve Milan'ın puan kaybettiği haftada yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sezon 3. mağlubiyetini yaşayan Inter ise 15 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
