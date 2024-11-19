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Napoli, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifini bir saniye bile düşünmeden reddetti

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Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen. Nijeryalı forvetin bonservisini almak için çalışmalar yürüten sarı-kırmızılar, Napoli'ye ilk teklifini yaptı. İtalyan ekibi, Cimbom'un peşinat olarak 25 milyon euro, kalan kısmı da 3 yıla yayarak ödeme teklifini reddetti. Dursun Özbek yönetimi, sezon sonuna kadar hem sponsor arayışlarını sürdürecek hem de Napoli ile pazarlıklarına devam edecek.

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla Süper Lig'e damga vuran Dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-kırmızılı takım, ilk teklifiyle İtalyan ekibinin kapısını çaldı.

NAPOLİ İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Nijeryalı forvetin 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunurken Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için sıkı bir çalışma yürütüyor. Bir süredir sponsor desteği arayan Gaatasaray, yıldız golcü için Napoli'ye ilk teklifini yaptı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dursun Özbek yönetimi, İtalyan ekibine peşinat olarak 25 milyon euro, kalan kısmı da 3 yıla yayarak ödeme önerisi yaptı. Haberde Napoli'nin bu teklifi direkt olarak reddettiği aktarıldı. İtalyan ekibinin taksitlendirmeye sıcak bakmadığı vurgulandı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK

Avrupa'da birçok dev kulübün radarında olan Victor Osimhen ile ara transfer dönemindeki çıkış maddesine karşın sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim, sezon sonuna kadar hem sponsor arayışlarını sürdürecek hem de Napoli ile pazarlıklarına devam edecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 645 dakika forma giydi. 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Napoli, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifini bir saniye bile düşünmeden reddetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMemet, Gündoğan null:

çok para iyi futbolcu ama bu paraya deymez kulub batar

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