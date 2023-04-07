Napoli'de kalması mucize olur! O kulüpler için Kim Min Jae'nin piyasa değerinin bir önemi yok

İtalyan devi Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği ve serbest kalma bedelini de 50 milyon euro olarak belirlediği Kim Min Jae için İngiliz devleri harekete geçti. Başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Manchester United, Liverpool, Tottenham gibi takımlar yer alırken söz konusu ekiplerin Güney Koreli savunma oyuncusu rakam ne olursa olsun ödemeye hazır oldukları iddia edildi.

Napoli'nin savunma oyuncusu Kim Min Jae, bu yaz takımdan ayrılabilir. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilenKim Min Jae'nin sözleşmesinde 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

İtalyan basınında yer alan haberde, Güney Koreli savunma oyuncusunun yaz aylarında devreye girecek 50 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi yer aldığı aktarıldı.

50 MİLYON EUROYU ÖDEMEYE HAZIRLAR

Kim ile ilgilenen Manchester United, Liverpool ve Tottenham gibi İngiltere takımlar için bu rakamın cazip olduğu kaydedildi. İngiliz ekiplerinin, 50 milyon euroyu ödeyecek 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilecekleri ifade edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ DEĞİŞEBİLİR

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Kim Min Jae için daha önce yaptığı açıklamada, serbest kalma maddesinin alıcı takımlara göre değişkenlik gösterebileceğini ve yabancı ülkeler için geçerli olan maddenin temmuz ayında sadece 15 gün geçerli olacağını söylemişti.

NAPOLI PERFORMANSI

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla İtalyan devine transfer olan 26 yaşındaki Min Jae, Napoli'de bu sezon 36 maça çıkarken bu maçlarda 2 de gol kaydetti.